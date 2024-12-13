В России заблокировали Viber

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований законодательства.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований законодательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - подчеркивается в пресс-релизе.