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В России заблокировали Viber

В России заблокировали Viber Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований законодательства.
В регионе
13 декабря 2024 г. 21:18
В России заблокировали Viber

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России за нарушение требований законодательства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", - подчеркивается в пресс-релизе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada “Viber”ə məhdudiyyət qoyulub

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