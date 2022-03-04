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В России заблокировали доступ к Facebook

В России заблокировали доступ к Facebook Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В регионе
4 марта 2022 г. 22:34
В России заблокировали доступ к Facebook

Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории России.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба ведомства.

"4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что начиная с октября 2020 года было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети.

"В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру", - отметили в Роскомнадзоре, добавляя, что это является нарушением федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada feysbuk sosial şəbəkəsinə giriş bloklanıb

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