В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев коронавируса в 24 регионах, общее число заболевших в стране составляет 2 337.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперативный штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 500 в 24 регионах", - говорится в сообщении.

В России за сутки скончались еще восемь пациентов с положительным тестом на коронавирус. Уточняется, что пять летальных случаев зафиксировано в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенская областях

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах, уточнили в штабе.