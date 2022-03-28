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В России за сутки зафиксировано свыше 21 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки зафиксировано свыше 21 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 21 101, до 17 783 843.
В регионе
28 марта 2022 г. 12:47
В России за сутки зафиксировано свыше 21 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России возросло за сутки на 21 101, до 17 783 843.

Как передает Report со ссылкой на Оперштаб, в абсолютном выражении прирост стал минимальным с 12 января, в относительном он составил 0,12%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки увеличилось на 1 762, что на 20% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 56 регионах.

За сутки число случаев выздоровления возросло за сутки на 35 746, до 16 689 977.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 335, до 367 686.

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