В России за сутки зафиксировано более 98 тыс. новых случаев COVID-19

Более 98 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, госпитализированы 14 046 человек с COVID-19, на 9,7% больше, чем накануне, умерли 673 человека с этим заболеванием.

Более 98 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, госпитализированы 14 046 человек с COVID-19, на 9,7% больше, чем накануне, умерли 673 человека с этим заболеванием.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

При этом, распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 74 регионах страны.

Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 673, до 329 443.