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В России за сутки зафиксировано более 98 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировано более 98 тыс. новых случаев COVID-19 Более 98 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, госпитализированы 14 046 человек с COVID-19, на 9,7% больше, чем накануне, умерли 673 человека с этим заболеванием.
В регионе
28 января 2022 г. 12:46
В России за сутки зафиксировано более 98 тыс. новых случаев COVID-19

Более 98 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, госпитализированы 14 046 человек с COVID-19, на 9,7% больше, чем накануне, умерли 673 человека с этим заболеванием.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

При этом, распространение штамма коронавируса "омикрон" фиксируется в 74 регионах страны.

Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 673, до 329 443.

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