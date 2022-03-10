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В России за сутки выявлено свыше 50 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено свыше 50 тыс. новых случаев COVID-19 За сутки в России выявлен 51 231 новый случай COVID-19, умерли 665 человек.
В регионе
10 марта 2022 г. 12:36
В России за сутки выявлено свыше 50 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки в России выявлен 51 231 новый случай COVID-19, умерли 665 человек.

Как передает Report, об этом сообщили в Оперштабе.

Более 9,4 тыс. человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 207,8% больше, чем накануне.

Накануне сообщалось, что количество госпитализаций за сутки в РФ составило 3 054 человека.

Рост числа госпитализаций произошел в 76 регионах, снижение - в семи, без изменений - в двух.

Более 148,6 тысячи человек в РФ выздоровели от COVID-19, это на 60,3% больше, чем накануне.

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