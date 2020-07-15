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В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19 Число скончавшихся из-за коронавируса составило 156 человек
В регионе
15 июля 2020 г. 12:06
В России за сутки выявлено 6,4 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 422, до 746 369.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост за 9 дней не превышает 0,9%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 424, это максимум с 24 июня. Доля выздоровевших при этом превысила 70% от общего количества загрузившихся. Согласно данным штаба, всего в России выздоровели 523 249 пациентов.

Число умерших от коронавируса пациентов составило в России за сутки 156 против 175 днем ранее, всего умерли 11 770 человек. Общее число умерших составляет 1,58% от всех заразившихся в России.

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