В России за сутки выявили свыше 7 тысяч случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 222, летальных исходов из-за ковида - на 51.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 222, летальных исходов из-за ковида - на 51.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 531 случай заражения и 58 смерти, всего с начала пандемии - 21 716 074 и 393 тыс. соответственно.

Число выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 6 338 против 7 269 днем ранее - до 21 109 668.

За сутки в России госпитализировали 782 заболевших ковидом против 1 266 днем ранее (снижение на 38,2%). Число госпитализаций увеличилось в 17 регионах и уменьшилось в 63, в пяти ситуация осталась без изменений.