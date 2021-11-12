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В России за сутки выявили свыше 40 тыс. случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили свыше 40 тыс. случаев заражения COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595.
В регионе
12 ноября 2021 г. 12:40
В России за сутки выявили свыше 40 тыс. случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 123, до 8 992 595.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,45%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 645, до 7 720 962. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 235 против 1 237 днем ранее, до 252 926.

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Версия на английском языке Russia sees 40,123 new COVID cases

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