В России за сутки выявили свыше 26 тыс. случаев заражения COVID-19

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 26 301, до 3 212 637.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее стало известно о 27 039 выявленных случаях. В относительном выражении прирост числа инфицированных замедлился до 0,8%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 18 897. Всего уже вылечились 2 599 035 человек. Согласно этим данным, доля выздоровевших возросла до 80,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 447 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 002 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.