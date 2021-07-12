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В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 140, до 5 808 473. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В регионе
12 июля 2021 г. 12:56
В России за сутки выявили свыше 25 тыс. случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 25 140, до 5 808 473. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 808 473 случая болезни. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 710 против 749 днем ранее. Всего от инфекции умерли 143 712 пациентов.

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Версия на английском языке COVID kills 710 per day in Russia

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