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В России за сутки выявили свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19 Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 309, что стало новым минимумом с 18 ноября прошлого года
В регионе
9 января 2021 г. 12:29
В России за сутки выявили свыше 23 тыс. новых случаев COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 309, что стало новым минимумом с 18 ноября прошлого года. Общее количество инфицированных в стране достигло 3 379 103.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 470 против 454 днем ранее. Всего от инфекции умер 61 381 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 1,82%, следует из данных штаба.

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