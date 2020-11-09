В России за сутки выявили свыше 21 тыс. случаев коронавируса

Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на максимальные с начала пандемии 21 798 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, заразились уже 1 796 132 россиянина. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс., при этом в относительном выражении прирост составляет около 1,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 256 против 286 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 30 793 человека.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 10 722, до 1 335 141. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%.