В России за сутки выявили свыше 20 тысяч заразившихся COVID-19

В России это максимальный показатель за все время пандемии

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 20 582, это максимальный показатель в стране за все время пандемии. Общее количество инфицированных выросло до 1 733 440. Как передает Report со ссылкой на ТАCС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 955, это максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 296 124 человека, или 74,8% всех инфицированных. Днем ранее их доля составляла 74,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 378 против 292 днем ранее. Всего от инфекции умерли 29 887 человек.