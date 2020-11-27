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В России за сутки выявили рекордные 27 543 заразившихся СOVID-19

В России за сутки выявили рекордные 27 543 заразившихся СOVID-19 Общее число инфицированных увеличилось до 2 215 533
В регионе
27 ноября 2020 г. 11:59
В России за сутки выявили рекордные 27 543 заразившихся СOVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 543, это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 2 215 533. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили cегодня журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Накануне также был зафиксирован максимум - 25 487 новых случаев. В относительном выражении прирост, по данным штаба, увеличился с 1,2% до 1,3%.

В настоящее время в России продолжает лечение 464 801 человек.

Число летальных исходов возросло на 496 против 524 днем ранее. Всего от инфекции умерли 38 558 пациентов.

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