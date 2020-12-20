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В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 948, что стало максимумом с 6 декабря.
В регионе
20 декабря 2020 г. 12:54
В России за сутки выявили около 29 тысяч заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 948, что стало максимумом с 6 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Отметим, что больше заболевших в стране выявляли ровно две недели назад, тогда штаб сообщал о 29 039 инфицированных.

Всего с начала пандемии в России подтвердили 2 848 377 случаев заражения (более 1,9% населения).

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 915, до 2 275 657. По данным штаба, уже вылечились 79,9% заразившихся в стране.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 511 против 585 днем ранее, до 50 858. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.

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