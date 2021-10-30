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В России за сутки выявили новый антирекорд случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили новый антирекорд случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала пандемии.
В регионе
30 октября 2021 г. 13:26
В России за сутки выявили новый антирекорд случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 251, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,48%. Всего с начала пандемии, по информации штаба, заразились 8 472 797 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 160 против 1 163 днем ранее, до 237 380.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

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Версия на английском языке Russia registers new anti-record of coronavirus infection a day

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