В России за сутки выявили наименьшее с начала октября число случаев COVID-19

Число выявленных новых случаев COVID-19 в России за последние сутки стало наименьшим с 6 октября (27 022), за все время пандемии зарегистрировано 10 241 812 случаев.

Число выявленных новых случаев COVID-19 в России за последние сутки стало наименьшим с 6 октября (27 022), за все время пандемии зарегистрировано 10 241 812 случаев.

Об этом передает Report со ссылкой на данные Оперштаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 022 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 169 (8,0%) без клинических проявлений".

Подтверждены 1 019 смертей с COVID-19, за все время скончались 298 222 человека.

За сутки выписаны 30 059 человек, а за все время выздоровели 9 014 980.