В России за сутки выявили более 21 тыс. заразившихся COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 152, это минимум с 18 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 633 952.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 597 против 586 днем ранее, это максимум с начала года.

Всего от инфекции умерли 67 220 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,85%, следует из данных штаба.