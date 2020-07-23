В России за сутки выявили более 5 тысяч случаев COVID-19

В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 795 038 случаев коронавируса.

В России в течение суток зафиксировано 5 848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии в стране подтверждено 795 038 случаев коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом информирует оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

"За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 848 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 620 (27,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России в течение суток зафиксировано 147 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране скончались 12 892 человека с COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.