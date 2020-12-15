В России за сутки выявили более 26 тыс. случаев заражения COVID-19

Общее количество инфицированных достигло 2 707 945

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 689. Общее количество инфицированных достигло 2 707 945. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 813. Всего уже выздоровели 2 149 610 пациентов.

Доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 577 против 450 днем ранее. Всего от инфекции умерли 47 968 пациентов.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,77%.