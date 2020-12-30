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В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом Общее количество инфицированных достигло 3 131 550
В регионе
30 декабря 2020 г. 12:14
В России за сутки выявили 26 513 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 513. Общее количество инфицированных достигло 3 131 550. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В настоящее время в России болеют 549 706 человек.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 29 235. Таким образом количество вылечившихся впервые с 9 декабря превысило число новых выявленных случаев заражения.

Согласно данным штаба, всего выздоровели уже 2 525 418 человек. Доля вылечившихся увеличилась до 80,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 599 против 562 днем ранее. Всего от инфекции умерли 56 426 пациентов.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.

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