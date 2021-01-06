В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения СOVID-19

За все время в стране зафиксирован 3 308 601 зараженный

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 217, до 3 308 601. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 445 против 518 днем ранее. Всего от инфекции умер 59 951 пациент. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 055, до 2 685 723. По данным штаба, в стране уже выздоровели 81,2% заразившихся. Это максимум с 2 октября.