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В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения СOVID-19

В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения СOVID-19 За все время в стране зафиксирован 3 308 601 зараженный
В регионе
6 января 2021 г. 12:43
В России за сутки выявили 24 217 случаев заражения СOVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 217, до 3 308 601. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 445 против 518 днем ранее. Всего от инфекции умер 59 951 пациент. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 23 055, до 2 685 723. По данным штаба, в стране уже выздоровели 81,2% заразившихся. Это максимум с 2 октября.

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Версия на английском языке Russia reports 24, 217 new Covid cases

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