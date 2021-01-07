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В России за сутки выявили 23 541 заразившегося коронавирусом

В России за сутки выявили 23 541 заразившегося коронавирусом Число выздоровевших после COVID-19 россиян за сутки возросло на 23 729 и превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря
В регионе
7 января 2021 г. 13:11
В России за сутки выявили 23 541 заразившегося коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541. Общее количество инфицированных достигло 3 332 142. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 729, до 2 709 452. Оно превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря.

Доля уже выздоровевших, по данным штаба, возросла до 81,3% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 506 против 445 днем ранее, до 60 457.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.

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