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В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом Умерли 436 человек, что является минимумом с 30 ноября
В регионе
11 января 2021 г. 12:49
В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 315. Общее количество инфицированных достигло 3 425 269. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.

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