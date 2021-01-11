В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения коронавирусом

Умерли 436 человек, что является минимумом с 30 ноября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 315. Общее количество инфицированных достигло 3 425 269. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.