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В России за сутки выявили 22 857 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 22 857 случаев заражения коронавирусом Суточный прирост стал минимальным с 13 января
В регионе
18 января 2021 г. 13:15
В России за сутки выявили 22 857 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 857, до 3 591 066. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Суточный прирост стал минимальным с 13 января, когда стало известно о 22 850 заразившихся. В воскресенье, 17 января, штаб сообщал о 23 586 заболевших.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые лечатся в данный момент, возросло в стране до 546 265, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 333. Всего вылечились 2 978 764 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, осталась на уровне 83% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 471 против 481 днем ранее. Всего от инфекции умерли 66 037 пациентов.

Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,84%, следует из данных штаба.

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