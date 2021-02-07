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В России за сутки выявили 16 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за сутки выявили 16 тыс. заразившихся коронавирусом В России за минувшие сутки зафиксировано 16 048 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.
В регионе
7 февраля 2021 г. 13:29
В России за сутки выявили 16 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 16 048 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.

Как передает Report, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших - в Москве (2 028), Санкт-Петербурге (1 175), Подмосковье (923).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 432 человека. Полностью выздоровели 19 884 пациента.

Всего с начала распространения коронавируса в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 3 967 281. Зафиксирован 76 661 летальный исход, вылечились 3 456 210 человек.

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