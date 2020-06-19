​В России за сутки выявили почти 8 тыс. случаев COVID-`19

Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 7 972, за все время 569 063.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7 972 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 610 (32,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в за сутки в России с коронавирусом умер 181 человек, всего — 7 841.