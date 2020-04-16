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В России за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили более 3 тысяч новых случаев заражения COVID

© EPA-EFE/Angelo Carconi

В России за сутки выявили 3 448 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Число зараженных COVID-19 в России достигло 27 938.

34 пациента с коронавирусом умерли за сутки в России, общее число погибших — 232.

Количество выздоровевших за сутки в РФ составило 318, за все время — 2 304.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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