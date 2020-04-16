В России за сутки выявили более 3 тысяч случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 3 448 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Report, об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Число зараженных COVID-19 в России достигло 27 938.
34 пациента с коронавирусом умерли за сутки в России, общее число погибших — 232.
Количество выздоровевших за сутки в РФ составило 318, за все время — 2 304.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.