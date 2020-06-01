В России за сутки выявили 9 035 случаев COVID-19

В России число заболевших COVID-19 за сутки составило 9 035, всего зарегистрировано 414 878 случаев.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 414 878 случаев (+2,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.

"За последние сутки умерли 162 человека... За весь период умерли 4 855 человек", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки 76 человек умерли в Москве, 25 - в Дагестане, 24 - в Подмосковье, девять - в Санкт-Петербурге.