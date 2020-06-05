Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 8 726, за все время - 449 834.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 235 (37,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в России за сутки умерли 144 человека с COVID-19, за все время - 5 528.

За все время в стране зарегистрировано 449 834 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.