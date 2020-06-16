​В России за сутки выявили 8 248 случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 248, до 545 458.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 248 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2 950 (35,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России за сутки умерли 193 человека с COVID-19, за все время - 7 284.