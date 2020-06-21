​В России за сутки выявили 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в России составило 7 729, суточный прирост замедлился до 1,34%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, всего в России 584 680 заразившихся COVID-19, скончались 8 111 человек.

Самые низкие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0%), Москве (0,5%), Еврейском АО (0,8%), Республике Крым (0,8%), Северной Осетии (0,8%) и Чукотском АО (0,8%).