В России за сутки выявили 302 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции в 35 регионах. Как передает Report со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 1 836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе, уточнили в штабе.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 32 пациента с коронавирусом на территории страны находятся в тяжелом состоянии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.