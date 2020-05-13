В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения COVID-19

Число выявленных в России за сутки случаев COVID-19 выросло на 10 028.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает оперативный штаб страны.

Общее число зараженных выросло до 242 271.

За сутки в РФ скончались 96 человек с COVID-19, за все время - 2 212.

В частности, 53 человека умерли в Москве, семь - в Подмосковье, пять - в Санкт-Петербурге, четыре - в Калужской области, по три - в Дагестане, Ингушетии и Нижегородской области.

За сутки от COVID-19 в РФ выздоровел 4 491 человек, всего выписаны 48 003.