В России за сутки увеличилась на 10% площадь лесных пожаров.

Как передает Report, об этом в четверг, 8 августа, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Огонь на территории российских регионов распространился на площади до 179,2 тыс. га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 7 августа в России ликвидированы 27 лесных пожаров на площади 12 667 га", - отмечают в пресс-службе.

Наибольшая часть возгорания затронула Иркутскую область: там бушует 74 пожара, огнем охвачены земли лесного фонда площадью 113,5 тыс.га.

Из-за распространения огня в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии власти объявили режим чрезвычайной ситуации.