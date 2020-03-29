​В России за сутки умерли четверо пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах, общее число заболевших в стране составляет 1 534.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Также отмечается, что за сутки зафиксировано 4 летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус, в общей сложности скончались 8.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.