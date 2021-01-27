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В России за сутки умерли 594 пациента с СOVID-19

В России за сутки умерли 594 пациента с СOVID-19 Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 71 076 человек
В регионе
27 января 2021 г. 12:28
В России за сутки умерли 594 пациента с СOVID-19

За последние сутки в России умерли 594 пациентов с коронавирусом. Как сообщает Report, об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Всего за весь период пандемии от COVID-19 скончались 71 076 человек.

В России за последние сутки выявили 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Всего с начала эпидемии зафиксировано 3 774 672 заражения.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1837), Санкт-Петербурге (1813) и Московской области (928).

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