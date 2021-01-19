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В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом За все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием
В регионе
19 января 2021 г. 12:53
В России за сутки умерли 586 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 586 смертей пациентов с COVID-19, за все время умерли 66 623 человека с этим заболеванием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Таким образом, во вторник зафиксировано наибольшее суточное число смертей пациентов с COVID-19 в Москве за все время пандемии, а общее число смертей людей с данным заболеванием в столице выросло до 12 625.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 734, что стало минимумом с 18 ноября.

В относительном выражении прирост составил 0,6%. В общей сложности с начала пандемии в стране заразились 3 612 800 человек.

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