В России за сутки умерли 575 пациентов с коронавирусом

За весь период по России умерло 71 651 человек

За сутки в России подтверждены 575 смертей с COVID-19, за все время в стране умерли 71 651 человек с коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 138, до 3 793 810.

Накануне число новых выявленных случаев COVID-19 в России составило менее 18 тысяч (17 741) впервые с 29 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 208 (11,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 793 810 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,51%.