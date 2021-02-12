В России за сутки умерли 507 пациентов с COVID-19

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 15 089

За сутки в России подтверждены 507 смертей с COVID-19, за все время в стране скончались 79 194 пациента с этим заболеванием. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 15 089 и достигло 4 042 837.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 042 837 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,37%.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян возросло за сутки на 20 720. Всего уже выздоровели 3 559 142 человека. Их доля, согласно данным штаба, возросла до 88% от общего числа заразившихся.