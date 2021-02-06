В России за сутки умерли 497 пациентов с COVID-19

Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 627, до 3 951 233

За сутки в России подтверждены 497 смертей пациентов с COVID-19, за все время в стране зарегистрированы 76 229 смертей пациентов с заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 497 смертей... За весь период по России умерло 76 229 человек", - говорится в сообщении.

Число случаев COVID-19 в России выросло на 16 627, до 3 951 233, следует из сообщений штаба.

Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87% от общего числа заразившихся и составляет 3 436 326 человек. Таким образом, 12 дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения.