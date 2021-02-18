О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598
В регионе
18 февраля 2021 г. 13:21
В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, а за все время - 81 926. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерли 81 926 человек", - говорится в сообщении.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 730 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 661 312", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Грузии отложили задержание председателя оппозиционной партии
В Грузии отложили задержание председателя оппозиционной партии
18 февраля 2021 г. 12:18
Более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Иране
Более 40 человек пострадали в результате землетрясения в Иране
18 февраля 2021 г. 11:55
Правительство Грузии ушло в отставку
Правительство Грузии ушло в отставку
18 февраля 2021 г. 11:18
В Грузии зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зарегистрировано 365 новых случаев заражения коронавирусом
18 февраля 2021 г. 11:04
Премьер Грузии ушел в отставку
Премьер Грузии ушел в отставку
18 февраля 2021 г. 10:37
В Тбилиси полицейским не позволили арестовать главу оппозиционной партии
В Тбилиси полицейским не позволили арестовать главу оппозиционной партии
18 февраля 2021 г. 10:14
В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие
В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие
18 февраля 2021 г. 00:17
Гендиректор МАГАТЭ 20 февраля отправится в Иран обсудить вопрос инспекций
Гендиректор МАГАТЭ 20 февраля отправится в Иран обсудить вопрос инспекций
17 февраля 2021 г. 18:40
Турецкая полиция пополнила арсенал вертолетами ATAK
Турецкая полиция пополнила арсенал вертолетами ATAK
17 февраля 2021 г. 16:12
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
17 февраля 2021 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi