В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598

За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, а за все время - 81 926. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерли 81 926 человек", - говорится в сообщении.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 125 598 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 730 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 661 312", - говорится в сообщении.