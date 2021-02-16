В России за сутки умерли 459 пациентов с COVID-19

Всего зарегистрировали 13 233 инфицированных

За сутки в Россия подтверждены 459 смертей с COVID-19,общее число смертей выросло до 80 979.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 459 смертей... За весь период по России умерло 80 979 человек", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России впервые с 10 октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.

Всего зарегистрировали 13 233 инфицированных, у десятой части из них (1312 человек) заболевание протекает без симптомов.