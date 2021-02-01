В России за сутки умерли 437 пациентов с коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 648

За сутки в России подтверждены 437 смертей с COVID-19, 61 из них - в Москве, за все время скончались 73 619 человек с этим заболеванием.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 437 смертей... За весь период по России умерло 73 619 человек", - говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 17 648, что является минимальным показателем с 28 октября 2020 года

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 868 087 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,46%.