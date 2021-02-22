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В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом  За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19
В регионе
22 февраля 2021 г. 12:26
В России за сутки умерли 337 человек с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 604 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 415 (11,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 177 330 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,3%.

За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время - 3 726 388.

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