В России за сутки умерли 182 человека с COVID-19

За сутки в 83 российских регионах выявили 7 790 больных COVID-19. Как передает Report, об этом сообщил оперативный штаб РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, суточный прирост снизился до 1,4 процента.

Больше всего новых случаев заражения SARS-CoV-2 зафиксировано в Москве — 1 090, Подмосковье — 667, Ханты-Мансийском автономном округе — 243, Нижегородской области — 233 и Санкт-Петербурге — 231. При этом 2 450 человек (31,5 процента) не имеют симптомов заболевания. Умерли 182 пациента (на 12 летальных исходов меньше, чем накануне).

За сутки в РФ умерли 182 человека с COVID-19, общее число погибших достигло 7 660.

За весь период эпидемии в России зарегистрировано 561 091 заболевших коронавирусной инфекцией, из них более 313 тысяч выздоровели.