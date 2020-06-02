В России выявили 8 863 новых случая заражения коронавирусом, всего зарегистрировано 423 741 случая

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.

Отмечается, что в России за сутки умерли 182 человека с COVID-19 , за все время - 5 037,

Уточняется, что за сутки в стране подтверждены 8 863 новых случая заболевания в 84 регионах страны. При этом 41,9% из них (3715) без клинических проявлений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.