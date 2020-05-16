В России за сутки умерли 119 пациентов с коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 9 200, до 272 043. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 200 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4 124 (44,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Всего в стране зарегистрировано 272 043 случая (+3,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки в России умерли 119 человек с COVID-19, за все время - 2 537.