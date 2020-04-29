В России за сутки умерли 108 зараженных COVID-19

Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 5 841, до 99 399, почти 45% новых заболевших не имеет симптомов.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 841 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 2624 (44,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки в РФ умерли 108 пациентов с COVID-19, за все время - 972.

Ранее сообщалось, что Россия обошла Иран и Китай по числу случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.